Tuya ha iniziato l' anno con la AI+IoT Business Conference fornendo informazioni sull' IoT in Italia e in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) - DÜSSELDORF, Germania, 22 gennaio 2021 /PRNewswire/Il 2021 èalla grande con laEurope, organizzata daSmart, una piattaforma leader di sviluppo dell'IoT. Anziché concentrare l'evento in un solo giorno, la conferenza è stata suddivisa in 10 eventi speciali, ciascuno con un'enfasi regionale. La conferenza è iniziata il 19 gennaio 2021 facendo il punto. Nel corso dell'evento, intitolato "Italy - Game Breaker for Smart Lighting", i leader del settoreno hfornito una panoramica del mercatono dell'illuminazione intelligente con relativi approfondimenti. All'interno delle abitazioni, le luci colorate stemergendo come ...