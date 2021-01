Tik Tok bloccato da garante privacy dopo morte bimba di 10 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina di 10 anni morta soffocata da una cintura stretta attorno al collo, probabilmente mentre partecipava a una assurda sfida molto in voga sul social Tik-Tok. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina di 10morta soffocata da una cintura stretta attorno al collo, probabilmente mentre partecipava a una assurda sfida molto in voga sul social Tik-Tok.

