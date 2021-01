Taglio Pensioni 2021: quanto pesa il coefficiente di trasformazione da Gennaio? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Ma cosa sono questi coefficienti di trasformazione di cui molti pensionandi (soprattutto negli anni passati) non conoscevano nemmeno l’esistenza? Taglio Pensioni e coefficienti di trasformazione: come funziona Tutto nasce dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (governo Dini) che nell’ambito della riforma del sistema Pensionistico ha ridefinito completamente il calcolo per la determinazione dell’assegno Pensionistico, istituendo il calcolo contributivo. Fino a quella data in pratica fino al 31/12/1995 coloro i quali andavano in pensione godevano in relazione alla ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla revisione dei coefficienti didel montante contributivo. Ma cosa sono questi coefficienti didi cui molti pensionandi (soprattutto negli anni passati) non conoscevano nemmeno l’esistenza?e coefficienti di: come funziona Tutto nasce dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (governo Dini) che nell’ambito della riforma del sistemastico ha ridefinito completamente il calcolo per la determinazione dell’assegnostico, istituendo il calcolo contributivo. Fino a quella data in pratica fino al 31/12/1995 coloro i quali andavano in pensione godevano in relazione alla ...

