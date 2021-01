Sconto carburanti prorogato fino al 28 febbraio 2021

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, prolungando di un ulteriore mese il periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesse ai residenti nel Friuli Venezia Giulia sull’acquisto deiper autotrazione. “Con questa proroga – ha spiegato l’assessore – arriveremo al sesto mese di sperimentazione del superche abbiamo deciso di introdurre in forza della grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale e che ha determinato una notevole contrazione del potere d’acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori”. “Va rilevato però – ha aggiunto Scoccimarro – che il Governo non ha ancora ...

