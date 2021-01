Russia, fermati dalla polizia la portavoce e alcuni collaboratori di Navalny (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia russa ieri sera ha fermato alcuni collaboratori del leader dell’opposizione Alexiei Navalny. Secondo la testata online Meduza, a Mosca gli agenti hanno fermato la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, che lavora per il dipartimento investigativo della Fondazione anticorruzione di Navalny. Ci sono stati fermi anche in altre zone della Russia: tra i fermati risultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti di Navalny nella regione di Krasnodar, e un volontario dell’oppositore a Kaliningrad. Gheorghi Alburov – scrive sempre Meduza – è stato fermato nella stazione ferroviaria Leningradsky di Mosca e portato in commissariato. Quando la polizia si è presentata a casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Larussa ieri sera ha fermatodel leader dell’opposizione Alexiei. Secondo la testata online Meduza, a Mosca gli agenti hanno fermato ladel dissidente, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, che lavora per il dipartimento investigativo della Fondazione anticorruzione di. Ci sono stati fermi anche in altre zone della: tra irisultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti dinella regione di Krasnodar, e un volontario dell’oppositore a Kaliningrad. Gheorghi Alburov – scrive sempre Meduza – è stato fermato nella stazione ferroviaria Leningradsky di Mosca e portato in commissariato. Quando lasi è presentata a casa ...

