Roma: Giro (Fi), 'ultimi sussulti dal bunker campidoglio' (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "La brutta esperienza amministrativa e anche politica di Virginia Raggi sta finalmente volgendo al suo termine. Dal bunker del campidoglio assistiamo agli ultimi sussulti di una sindaca fuori controllo che non si rende conto di aver perduto la sua battaglia". Ad affermarlo in una nota è il senatore di Fi, Francesco Giro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) - "La brutta esperienza amministrativa e anche politica di Virginia Raggi sta finalmente volgendo al suo termine. Daldelassistiamo aglidi una sindaca fuori controllo che non si rende conto di aver perduto la sua battaglia". Ad affermarlo in una nota è il senatore di Fi, Francesco

TV7Benevento : Roma: Giro (Fi), 'ultimi sussulti dal bunker campidoglio'... - IOMAMMATA : @Piero_Farenti Sono professionisti molto ben pagati, non possono rifiutarsi di allenare, per me è una grande cazzat… - RiganteLeonardo : @FnsiSocial @FedeAngeli @Roma @virginiaraggi @BeppeGiulietti La sindaca dovrebbe piuttosto andare in giro per Roma… - gagasmysun : El Shaa bentornato a Roma sto giro non mi scappi - boia_er : RT @Precarioillumi1: Non ho mai visto tanta gente in giro come ste due settimane a #roma. Tutti in auto incolonnati. E quelli da soli in au… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giro Roma: Giro (Fi), 'ultimi sussulti dal bunker campidoglio' Il Tempo Roma: Giro (Fi), 'ultimi sussulti dal bunker campidoglio'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "La brutta esperienza amministrativa e anche politica di Virginia Raggi sta finalmente volgendo al suo termine. Dal bunker del Campidoglio assistiamo agli ultimi sussulti d ...

Calcio, El Shaarawy torna alla Roma

Savona. Stephan El Shaarawy calcherà nuovamente campi della Serie A, dopo un anno e mezzo. È stato raggiunto infatti nelle ultime ore un accordo con la Roma, che lo riporta in Italia. Un contratto fir ...

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "La brutta esperienza amministrativa e anche politica di Virginia Raggi sta finalmente volgendo al suo termine. Dal bunker del Campidoglio assistiamo agli ultimi sussulti d ...Savona. Stephan El Shaarawy calcherà nuovamente campi della Serie A, dopo un anno e mezzo. È stato raggiunto infatti nelle ultime ore un accordo con la Roma, che lo riporta in Italia. Un contratto fir ...