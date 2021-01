Roma, fiamme in via Marcantonio Colonna: strada bloccata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Due tre piccolo esplosioni, le scintille e il fumo, che si è levato in tutta la zona circostante. Questa mattina a Roma, in zona Prati, in via Marcantonio Colonna, una cabina elettrica ha preso fuoco. Si è pensato inizialmente ad un cortocircuito all’interno di un locale della zona, l’allarme è rientrato poco dopo. Non risultano né feriti né danni, solo paura. Immediato l’intervento del Gruppo I della Polizia Locale di Prati assistiti dai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico, come riferito da Polizia Roma Capitale: “Via Marcantonio Colonna è aperta solo per il passaggio dei mezzi pubblici in direzione di via Lepanto”. Hanno poi aggiunto poco dopo: “Via Marcantonio Colonna, chiusura temporanea causa intervento vigili ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Due tre piccolo esplosioni, le scintille e il fumo, che si è levato in tutta la zona circostante. Questa mattina a, in zona Prati, in via, una cabina elettrica ha preso fuoco. Si è pensato inizialmente ad un cortocircuito all’interno di un locale della zona, l’allarme è rientrato poco dopo. Non risultano né feriti né danni, solo paura. Immediato l’intervento del Gruppo I della Polizia Locale di Prati assistiti dai vigili del fuoco. Laè stata chiusa al traffico, come riferito da PoliziaCapitale: “Viaè aperta solo per il passaggio dei mezzi pubblici in direzione di via Lepanto”. Hanno poi aggiunto poco dopo: “Via, chiusura temporanea causa intervento vigili ...

