Renzi a Conte: “Ancora in tempo per fermarsi, torniamo alla politica” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Siamo ancora in tempo per fermarsi: il mio appello è anziché andare a fare un compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari, il mio appello è ‘torniamo alla politica’”. Lo dice Matteo Renzi, a Piazza Pulita. “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del consiglio e a tutti gli altri e’ ‘smettiamola di fare le polemiche, se vogliamo confrontarci noi ci siamo’”, aggiunge Renzi intervistato da Piazzapulita. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Siamo ancora in tempo per fermarsi: il mio appello è anziché andare a fare un compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari, il mio appello è ‘torniamo alla politica’”. Lo dice Matteo Renzi, a Piazza Pulita. “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del consiglio e a tutti gli altri e’ ‘smettiamola di fare le polemiche, se vogliamo confrontarci noi ci siamo’”, aggiunge Renzi intervistato da Piazzapulita.

