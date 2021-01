Prada Cup | Terry Hutchinson | “La riparazione di American Magic va secondo i piani Grazie a New Zealand | saremo in semifinale”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021)si sta impegnando in una corsa contro il tempo per riparare la propria barca, distrutta dopo la scuffiata di domenica scorsa durante la regata contro Luna Rossa. L’imbarcazione statunitense non scenderà in acqua nel weekend appena incominciato e ha già dato appuntamento alle semifinali diCup, in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Inizia a filtrare un po’ di ottimismo dall’equipaggio che difende i colori del New York Yacht Club, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dallo skippera NZ Herald: “Le cose stanno andando esattamente come avevamo programmato. Siamo messi abbastanza bene per poter mettere in acqua la barca tra una settimana esatta“.sta riuscendo in questa ...