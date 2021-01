Povertà in Toscana: con la pandemia salgono a 121mila le persone in grave difficoltà (Di venerdì 22 gennaio 2021) «I numeri della Povertà crescono nell'anno della pandemia, ma in maniera contenuta (+0,2%), grazie alle politiche messe in atto a livello nazionale e regionale. E questo ci dà preziosi indicazioni anche per il 2021, quando gli effetti della congiuntura economica si faranno sentire ancora di più». Così l'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) «I numeri dellacrescono nell'anno della, ma in maniera contenuta (+0,2%), grazie alle politiche messe in atto a livello nazionale e regionale. E questo ci dà preziosi indicazioni anche per il 2021, quando gli effetti della congiuntura economica si faranno sentire ancora di più». Così l'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli

