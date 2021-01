Per i ritardi della Pfizer slitta all'8 febbraio il via ai vaccini agli over 80 nel Lazio (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer i vaccini per gli over 80 anni del Lazio slittano al 1 febbraio per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito SaluteLazio.it) e le somministrazioni prenderanno il via a partire da lunedi' 8 febbraio con uno slittamento di una settimana rispetto a quanto originariamente previsto. La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. La platea dei soggetti interessati over 80 anni nel Lazio è di circa 470 mila persone. Saranno considerati prenotabili anche coloro che compiranno 80 anni durante il ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - A causa deinelle fornitureper gli80 anni delno al 1per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito Salute.it) e le somministrazioni prenderanno il via a partire da lunedi' 8con unomento di una settimana rispetto a quanto originariamente previsto. La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19Regione. La platea dei soggetti interessati80 anni nelè di circa 470 mila persone. Saranno considerati prenotabili anche coloro che compiranno 80 anni durante il ...

Azione_it : 'Apprensione per i possibili ritardi sulla consegna dei vaccini. La strategia di Arcuri? 'Aspettare, un po' ansiosi… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - petergomezblog : Un Land tedesco interrompe le vaccinazioni per 10 giorni: “Non ci sono più dosi Pfizer”. Anche la Germania rallenta… - sulsitodisimone : Per i ritardi della Pfizer slitta all'8 febbraio il via ai vaccini agli over 80 nel Lazio - FrancescoPonzin : RT @aspide_l: OGGI VI PARLO DEI CONTRATTI DELL’UE per la fornitura di vaccini Covid (e se Arcuri può formulare contestazioni per ritardi a… -