Pallanuoto, Preolimpico 2021: il Setterosa sfida Israele ai quarti di finale, altro test verso l'Ungheria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si apre oggi, con i quarti di finale, la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda il Preolimpico di Pallanuoto femminile che si sta svolgendo in quel di Trieste. Scende in acqua alle 18.00 il Setterosa padrone di casa che se la vedrà, visto lo status di vincitrice del Girone A, con l'ultima classificata del raggruppamento opposto, Israele. Quello odierno, così come accaduto ieri nella sfida con la Slovacchia, sarà un semplice test, un match di allenamento, per le azzurre. Il divario tecnico e fisico con squadre di questo calibro è infatti troppo netto per pensare che possano esserci problemi a superare lo scoglio. Sarà fondamentale però per la compagine tricolore trovare gli automatismi giusti per prepararsi al meglio all'appuntamento più importante.

