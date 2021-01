Ostia, alberi pericolanti: chiusa una strada, l’intervento dei Vigili del fuoco (FOTO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso del pomeriggio di oggi, 22 gennaio, due mezzi dei Vigili del fuoco, un’autoscala e un’ auto pompa serbatoio, sono dovute intervenire a Ostia. l’intervento si è reso necessario in quanto, su via dei Sommergibili 7, erano presenti alberi e rami pericolanti che avrebbero potuto causare ingenti danni se non trattati. Il personale dei Vigili del fuoco sta lavorando all’operazione dalle ore 16:30 ed è tutt’ora all’opera. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso del pomeriggio di oggi, 22 gennaio, due mezzi deidel, un’autoscala e un’ auto pompa serbatoio, sono dovute intervenire asi è reso necessario in quanto, su via dei Sommergibili 7, erano presentie ramiche avrebbero potuto causare ingenti danni se non trattati. Il personale deidelsta lavorando all’operazione dalle ore 16:30 ed è tutt’ora all’opera. 1 di 2 ...

CorriereCitta : Ostia, alberi pericolanti: chiusa una strada, l’intervento dei Vigili del fuoco - marino29b : RT @ale_ieva: ALBERI PER IL FUTURO NEL PARCO PALLOTTA Sono 82 gli #alberi che abbiamo messo a dimora nel Parco Pallotta ad #Ostia. Continui… - massimo_fares : RT @ale_ieva: ALBERI PER IL FUTURO NEL PARCO PALLOTTA Sono 82 gli #alberi che abbiamo messo a dimora nel Parco Pallotta ad #Ostia. Continui… - ale_ieva : ALBERI PER IL FUTURO NEL PARCO PALLOTTA Sono 82 gli #alberi che abbiamo messo a dimora nel Parco Pallotta ad #Ostia… - cangiova65 : RT @ale_ieva: Sono 35 gli alberi che abbiamo messo a dimora nel Parco Paolo Orlando ad #Ostia. Sono piante di altezza tra i 2 e i 5 metri e… -