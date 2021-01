MotoGP | migliorano a piccoli passi le condizioni di Fausto Gresini

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Attraverso le pagine social della Fresini Racing sono stati resi noti degli aggiornamenti in merito alledi, ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. “Continua seppur ail progresso delledi“, si legge. “Lecliniche generali sono stabili, ma ancora legate all’insufficienza respiratoria che lo lega al supporto con il respiratore. E’ sveglio, molto collaborativo e riesce a fare fisioterapia” ha dichiarato il dottor Nicola Cilloni. SportFace.

