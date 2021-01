Morta l’attrice di Lost Mira Furlan: l’ultimo straziante messaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Morta Mira Furlan. La donna era un’attrice molto rinomata. Prima di morire aveva lasciato un ultimo messaggio straziante. L’annuncio ufficiale è stato fatto sulla sua pagina Twitter. La Furlan sarebbe deceduta il 20 gennaio. l’attrice lascia indubbiamente un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Molti personaggi famosi la stanno omaggiando con post molto toccanti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021). La donna era un’attrice molto rinomata. Prima di morire aveva lasciato un ultimo. L’annuncio ufficiale è stato fatto sulla sua pagina Twitter. Lasarebbe deceduta il 20 gennaio.lascia indubbiamente un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Molti personaggi famosi la stanno omaggiando con post molto toccanti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

