Marco D’Amore, chi è? Età, Gomorra, carriera e vita privata (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attore protagonista di Gomorra stasera sarà ospite dello show di Fiorella Mannoia. Scopriamo qualcosa sul famoso Marco D’Amore Fonte instagram (@damoreMarco)Stasera andrà in onda per la seconda volta il programma di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, e tra gli ospiti ci sarà anche Marco D’Amore. Marco nasce 1981 a Caserta, in Campania, sotto il segno del Gemelli. E’ un attore molto conosciuto ed anche molto riservato, ma scopriamo chi è. Marco D’Amore, un regista esordiente Conosciamo Marco D’Amore soprattutto per aver interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra, serie televisiva che segue le vicende della Camorra napoletana, liberamente ispirata ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attore protagonista distasera sarà ospite dello show di Fiorella Mannoia. Scopriamo qualcosa sul famosoFonte instagram (@damore)Stasera andrà in onda per la seconda volta il programma di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, e tra gli ospiti ci sarà anchenasce 1981 a Caserta, in Campania, sotto il segno del Gemelli. E’ un attore molto conosciuto ed anche molto riservato, ma scopriamo chi è., un regista esordiente Conosciamosoprattutto per aver interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio in, serie televisiva che segue le vicende della Camorra napoletana, liberamente ispirata ...

Noovyis : (La musica che gira intorno: ospiti Marco D'Amore, Emma e Alessandra Amoroso, stasera su Rai1) Playhitmusic - - Occe64 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay: 1- “Una canzone d’amore buttata via” Vasco Rossi 2- “Save Your Tears” The Weeknd 3- “Venere e Ma… - MonelloUn : Rai1 21:25 ci saranno Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni… - Domenico1oo777 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay: 1- “Una canzone d’amore buttata via” Vasco Rossi 2- “Save Your Tears” The Weeknd 3- “Venere e Ma… - Domenico1oo777 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “Una canzone d’amore buttata via” Vasco Rossi 2- “Venere e Marte” Takagi & Ketra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco D’Amore ACCADDE OGGI 11 GENNAIO - #ALMANACCO Molise Web