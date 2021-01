LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: Dominik Paris spera nel podio, è terzo! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI KITZBUEHL 12.06 Tutto a posto per Cochran-Siegle, è cosciente e sorridente. Ora pausa di qualche minuto per sistemare le reti. 12.05 BRUTTA CADUTA PER COCHRAN-SIEGLE! All’imbocco della Hausbergkante i suoi sci hanno avuto un brusco scarto verso destra. L’americano ha sfondato le reti. Speriamo sia tutto ok. 12.04 Sbandata per Cochran-Siegle alla compressione, è dietro di 0.43 al quinto rilevamento. Ora dobbiamo sperare che finisca dietro Paris. 12.03 0.15 di vantaggio per l’americano all’ingresso della stradina. Restano 12 centesimi dopo tre parziali. 12.03 Ora forse l’ultimo pericolo per Beat Feuz: c’è ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI KITZBUEHL 12.06 Tutto a posto per Cochran-Siegle, è cosciente e sorridente. Ora pausa di qualche minuto per sistemare le reti. 12.05 BRUTTA CADUTA PER COCHRAN-SIEGLE! All’imbocco della Hausbergkante i suoi sci hanno avuto un brusco scarto verso destra. L’americano ha sfondato le reti. Speriamo sia tutto ok. 12.04 Sbandata per Cochran-Siegle alla compressione, è dietro di 0.43 al quinto rilevamento. Ora dobbiamore che finisca dietro. 12.03 0.15 di vantaggio per l’americano all’ingresso della stradina. Restano 12 centesimi dopo tre parziali. 12.03 Ora forse l’ultimo pericolo per Beat Feuz: c’è ...

