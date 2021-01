La dieta chetogenica: i menù e i consigli per perdere peso e guadagnare salute (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sempre più persone scelgono di orientare la propria alimentazione verso una dieta chetogenica: non una moda, ma – se effettuata con cibo vero e di alta qualità – un vero e proprio stile di vita che promette sia di debellare il grasso in eccesso sia di risolvere tutta una serie di disturbi, tra cui quelli del sistema nervoso, migliorando ansia, insonnia, stanchezza, ma anche disturbi intestinali. Il merito? Un aumento dei grassi nell’alimentazione, oggi considerati la nuova frontiera del benessere e una riduzione dei carboidrati. Via libera, dunque, a carne, pesce, oli e uova. Ma guai a confonderla con una dieta iperproteica. “In quella chetogenica, infatti, il livello di proteine è adattato alle necessità e prevede anche abbondanti porzioni di verdure e frutta secca”, spiega la dott.ssa Stefania Cazzavillan, biologa ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sempre più persone scelgono di orientare la propria alimentazione verso una: non una moda, ma – se effettuata con cibo vero e di alta qualità – un vero e proprio stile di vita che promette sia di debellare il grasso in eccesso sia di risolvere tutta una serie di disturbi, tra cui quelli del sistema nervoso, migliorando ansia, insonnia, stanchezza, ma anche disturbi intestinali. Il merito? Un aumento dei grassi nell’alimentazione, oggi considerati la nuova frontiera del benessere e una riduzione dei carboidrati. Via libera, dunque, a carne, pesce, oli e uova. Ma guai a confonderla con unaiperproteica. “In quella, infatti, il livello di proteine è adattato alle necessità e prevede anche abbondanti porzioni di verdure e frutta secca”, spiega la dott.ssa Stefania Cazzavillan, biologa ...

IOdonna : La Dieta chetogenica è la dieta del momento, ma quali sono i pro e contro? 10 cose da sapere - soniamilan : Ma i crisantemi in pastella andranno bene per la dieta chetogenica? ?? #MasterChefIt @barbierichef @MasterChef_it - lechatnoir_89 : « che indicazioni ci sono sul vaccino per chi segue la dieta chetogenica? » - IsMadeInItaly_T : Le diete chetogeniche possono avere benefici per il cervello. - PharmaShedir : Listen to 'I benefici della dieta chetogenica' by Shedir Pharma Scandalo. ? -

Ultime Notizie dalla rete : dieta chetogenica La dieta chetogenica potenziata con MCT per stimolare il metabolismo Vanity Fair Italia La Dieta chetogenica è la dieta del momento, ma quali sono i pro e contro? 10 cose da sapere

La dieta chetogenica è il piano alimentare del momento. Promette un dimagrimento rapido e duraturo ma a che prezzo? Tutti i pro e i contro spiegati dalla Dottoressa Stefania Cazzavillan ...

Gianluca Mech conquista le pagine di “Hello!”

La dieta chetogenica è il piano alimentare del momento. Promette un dimagrimento rapido e duraturo ma a che prezzo? Tutti i pro e i contro spiegati dalla Dottoressa Stefania Cazzavillan ... Gianluca Mech conquista le pagine di “Hello!”, il prestigioso magazine inglese: il “guru” di Tisanoreica svela i segreti della nuova forma fisica di Sarah Ferguson Una Sarah Ferguson in forma e arm ...