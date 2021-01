Isola dei Famosi Alvin non ci sarà: “voglio fare altre esperienze” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Isola dei Famosi Alvin annuncia sui social la sua assenza nella prossima edizione e svela anche con poche righe il motivo di questa scelta. foto facebook“voglio fare altre esperienze” sono queste le poche parole con cui lo storico inviato della trasmissione di Canale Cinque ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dire no anche per quest’anno. Ricordiamo che la nuova edizione del reality show di Canale Cinque partirà a Marzo dopo la fine di questa lunghissima stagione del Grande Fratello Vip e secondo le prime indiscrezioni, pare che la conduttrice, Ilary Blasi voglia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come opinionista del programma. Detto questo però, cerchiamo di capire qualche cosa in più sul forfait dello storico inviato e quali sono i nomi che ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021)deiannuncia sui social la sua assenza nella prossima edizione e svela anche con poche righe il motivo di questa scelta. foto facebook“” sono queste le poche parole con cui lo storico inviato della trasmissione di Canale Cinque ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dire no anche per quest’anno. Ricordiamo che la nuova edizione del reality show di Canale Cinque partirà a Marzo dopo la fine di questa lunghissima stagione del Grande Fratello Vip e secondo le prime indiscrezioni, pare che la conduttrice, Ilary Blasi voglia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come opinionista del programma. Detto questo però, cerchiamo di capire qualche cosa in più sul forfait dello storico inviato e quali sono i nomi che ...

