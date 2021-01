Il mistero di Frogmore Cottage e delle altre dimore reali che nessuno vuole

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tra le tante dimore di proprietà della regina Elisabetta e della Corona britannica, ce ne sono alcune in cui nessuno dei Windsor desidera abitare. In questi giorni ad esempio si è tanto parlato di Frogmore Cottage: Harry d’Inghilterra e Meghan Markle (che ci hanno vissuto giusto una manciata di mesi prima di dire addio alla royal family) l’avevano prestato a Eugenie di York incinta. La principessa, però, in sole sei settimane ha capito che la dimora situata in un angolo appartato della tenuta di Windsor, negli splendidi giardini di Frogmore House, non faceva per lei e per il marito Jack Brooksbank. E ha traslocato in tutta fretta al Royal Lodge, quella che dal 2003 è la residenza ufficiale del padre Andrea, dove vive anche la madre Sarah Ferguson.