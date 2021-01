Il caso Regeni approda a Bruxelles: se ne parlerà al Consiglio Esteri (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Il caso Regeni approda a Bruxelles. Secondo quanto apprende l'AGI da un alto funzione Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, nel corso del Consiglio affari Esteri di lunedì, “riferirà sul tragico caso del ricercatore italiano Giulio Regeni alla luce della decisione delle autorità egiziane di chiudere le indagini per omicidio”. All'intervento di Borrell seguirà una discussione “più generale sulle relazioni dell'Unione Europea con l'Egitto”. Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Il. Secondo quanto apprende l'AGI da un alto funzione Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, nel corso delaffaridi lunedì, “riferirà sul tragicodel ricercatore italiano Giulioalla luce della decisione delle autorità egiziane di chiudere le indagini per omicidio”. All'intervento di Borrell seguirà una discussione “più generale sulle relazioni dell'Unione Europea con l'Egitto”.

