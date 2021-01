«Grande Fratello Vip 5»: Alda D’Eusanio sarà l’ultima concorrente? (Di venerdì 22 gennaio 2021) A circa un mese dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, prevista il 26 febbraio, la produzione starebbe valutando l’ingresso di un’ultima concorrente per rivitalizzare le dinamiche un po’ fiacche della Casa. Si tratta di Alda D’Eusanio che, secondo quanto anticipa Dagospia, potrebbe varcare la soglia della porta rossa venerdì 29 gennaio, quando il reality show condotto da Alfonso Signorini si scontrerà con la prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato su Raiuno. Giornalista, conduttrice e opinionista, per la D’Eusanio si tratterebbe della prima esperienza come concorrente della sua carriera, anche se, sempre secondo Dagospia, potrebbe non partecipare al programma da sola. https://twitter.com/_DAGOSPIA_/status/1352335700126003211 Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) A circa un mese dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, prevista il 26 febbraio, la produzione starebbe valutando l’ingresso di un’ultima concorrente per rivitalizzare le dinamiche un po’ fiacche della Casa. Si tratta di Alda D’Eusanio che, secondo quanto anticipa Dagospia, potrebbe varcare la soglia della porta rossa venerdì 29 gennaio, quando il reality show condotto da Alfonso Signorini si scontrerà con la prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato su Raiuno. Giornalista, conduttrice e opinionista, per la D’Eusanio si tratterebbe della prima esperienza come concorrente della sua carriera, anche se, sempre secondo Dagospia, potrebbe non partecipare al programma da sola. https://twitter.com/_DAGOSPIA_/status/1352335700126003211

