Governo: Cairo, 'non era il momento per una crisi, stabilità importante' (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Se la crisi era generata dal fatto che il Recovery Plan non distribuiva le risorse in modo giusto, per esempio alla sanità, nel momento in cui le cose cambiano non vedo perché fare la crisi. Accetta il fatto che hai migliorato la distribuzione delle risorse. Non lo capisco", ha detto Cairo sulle mosse di Matteo Renzi. "Penso che Conte faccia bene" a cercare il sostegno di senatori 'responsabili'. "La stabilità è un bene importante in questo momento, in cui saranno assegnati i fondi del Recovery Plan. Poi no alla stabilità a tutti i costi se le cose non vengono fatte bene". Per Cairo "si poteva andare avanti pungolando il Governo dall'interno. Io avrei fatto così al posto di Renzi". "Io -ha continuato- ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Se laera generata dal fatto che il Recovery Plan non distribuiva le risorse in modo giusto, per esempio alla sanità, nelin cui le cose cambiano non vedo perché fare la. Accetta il fatto che hai migliorato la distribuzione delle risorse. Non lo capisco", ha dettosulle mosse di Matteo Renzi. "Penso che Conte faccia bene" a cercare il sostegno di senatori 'responsabili'. "Laè un benein questo, in cui saranno assegnati i fondi del Recovery Plan. Poi no allaa tutti i costi se le cose non vengono fatte bene". Per"si poteva andare avanti pungolando ildall'interno. Io avrei fatto così al posto di Renzi". "Io -ha continuato- ...

ricpuglisi : Qualcuno è in grado di spiegarmi come mai i mass media controllati da Urbano Cairo -cioè @Corriere e @La7tv- sono d… - pinapic : So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcera… - TV7Benevento : Governo: Cairo, 'non era il momento per una crisi, stabilità importante' (2)... - Paolo24990399 : #lariachetira Merlino parla dell’indagine sulla N’drangheta collusa col Governo! O e’ troppo scomoda per Cairo?! - paolo32712144 : @andrea_cairo @andrea_doda @dcall97 @CarloCalenda @GoffredoBettini Vorrei essere lontano dal populismo 5s e dal naz… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cairo A che punto siamo coi casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki? Wired Italia Governo: Cairo, 'non era il momento per una crisi, stabilità importante' (2)

Per Cairo "si poteva andare avanti pungolando il governo dall'interno. Io avrei fatto così al posto di Renzi". "Io -ha continuato- andrei avanti fino a fine legislatura. Credo che potrebbero rinforzar ...

Torino, Cairo: “Io tirchio? Una leggenda metropolitana. Nicola è un simbolo”

Poi un parallelismo tra Torino e Governo italiano. “È messo peggio il governo o il Torino? Sicuramente il Torino in questa prima parte della stagione ha fatto male e non è messo bene. Ora abbiamo camb ...

Per Cairo "si poteva andare avanti pungolando il governo dall'interno. Io avrei fatto così al posto di Renzi". "Io -ha continuato- andrei avanti fino a fine legislatura. Credo che potrebbero rinforzar ...Poi un parallelismo tra Torino e Governo italiano. “È messo peggio il governo o il Torino? Sicuramente il Torino in questa prima parte della stagione ha fatto male e non è messo bene. Ora abbiamo camb ...