Giulia De Lellis rivela la sua paura: “Vi svelo il mio incubo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giulia De Lellis si è raccontata ed ha deciso di svelare il suo incubo più grande. L’influencer romana parla della sua paura maggiore. Giulia De Lellis, ex volto di “Uomini e Donne” e una delle influencer più famose d’Italia, continua a trovarsi al centro del gossip. La neo 25enne ha rilasciato un’intervista raccontando le sue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021)Desi è raccontata ed ha deciso di svelare il suopiù grande. L’influencer romana parla della suamaggiore.De, ex volto di “Uomini e Donne” e una delle influencer più famose d’Italia, continua a trovarsi al centro del gossip. La neo 25enne ha rilasciato un’intervista raccontando le sue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - VanityFairIt : E ci ha raccontato anche della sua passione più grande. Per il duca di «Bridgerton» - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante (e scatena l’ilarità del web) - infoitcultura : Giulia De Lellis: «A Sanremo solo con Chiara Ferragni» - infoitcultura : Tommaso Zorzi parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante (ma non sa che i Damellis non esistono più) – VIDEO -