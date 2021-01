GF Vip 5, Giulia Salemi ‘ci prova’ con la Orlando: «Mi piace guardarti, sei bella e sexy. Vorrei baciarti» – Video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefania Orlando e Giulia Salemi (US Endemol Shine) Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non c’è più soltanto lo ’spettro’ di Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, l’influencer ha infatti ammesso di provare un’insolita attrazione per Stefania Orlando. Una notizia a cui la diretta interessata ha reagito con nonchalance, seppur palesemente in imbarazzo. Attraverso una risata isterica, Giulia ha fatto a Stefania una confidenza: “Ogni tanto faccio pensieri strani su di te, Stefy (…) Non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei sexy“. A quel punto, la Orlando ha chiesto dei ragguagli alla Salemi (“Che pensieri ti vengono?“), che ha ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefania(US Endemol Shine) Tra Pierpaolo Pretelli enon c’è più soltanto lo ’spettro’ di Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, l’influencer ha infatti ammesso di provare un’insolita attrazione per Stefania. Una notizia a cui la diretta interessata ha reagito con nonchalance, seppur palesemente in imbarazzo. Attraverso una risata isterica,ha fatto a Stefania una confidenza: “Ogni tanto faccio pensieri strani su di te, Stefy (…) Non lo so, però mi. Sei, sei“. A quel punto, laha chiesto dei ragguagli alla(“Che pensieri ti vengono?“), che ha ...

zazoomblog : GF VIP 5 Giulia Salemi ‘tradisce’ Pierpaolo: avete visto cos’è successo nella casa? - #Giulia #Salemi #‘tradisce’ - folkvwalls : giulia vip era - BakshDark : @marti91103 Per forza. Giulia Salemi è la prediletta dagli autori del GF VIP 5 #gregorelli - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GiuliaSalemi e la confessione hot a #StefaniaOrlando: “Vorrei baciarti” (Video) #tzvip - MediasetPlay : Nulla da fare... Tommaso non è per nulla convinto della neonata relazione tra Giulia e Pierpaolo. #GFVIP [Tutti i… -