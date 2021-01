George Clooney ricorda la sbronza sul set di Un giorno per caso: "Puzzavo come una distilleria" (Di venerdì 22 gennaio 2021) George Clooney ha rievocato il suo passato alcolico di fronte alla collega Michelle Pfeiffer, che ha lavorato con lui nella romcom Un giorno per caso. George Clooney ha ricordato un episodio del suo passato da scavezzacollo quando si presentò sul set di Un giorno per caso ubriaco fradicio dopo una nottata di baldoria. George Clooney, ospite dell'evento di Variety Actors on Actors insieme alla collega Michelle Pfeiffer, co-star di Un giorno per caso, ha rievocato l'increscioso episodio confessando di essersi presentato sul set ubriaco, "puzzando come una distilleria": "Avevo il giorno libero, così mi sono preso qualche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha rievocato il suo passato alcolico di fronte alla collega Michelle Pfeiffer, che ha lavorato con lui nella romcom Unperhato un episodio del suo passato da scavezzacollo quando si presentò sul set di Unperubriaco fradicio dopo una nottata di baldoria., ospite dell'evento di Variety Actors on Actors insieme alla collega Michelle Pfeiffer, co-star di Unper, ha rievocato l'increscioso episodio confessando di essersi presentato sul set ubriaco, "puzzandouna": "Avevo illibero, così mi sono preso qualche ...

