Gazzetta | Roma | duro confronto squadra-Fonseca I calciatori hanno sempre meno fiducia nel tecnico

La Gazzetta dello Sport riporta del faccia a faccia avvenuto ieri in sala video tra i calciatori della Roma, l'allenatore e parte della dirigenza. I calciatori hanno provato in ogni modo a salvare il giovane team manager Gianluca Gombar, rimosso dal suo ruolo a seguito della figuraccia consumatasi martedì sera all'Olimpico, quando durante Roma-Spezia di Coppa Italia i giallorossi sono incappati nell'errore del sesto cambio. Tentativo vano, riporta la Gazzetta, ma il confronto c'è stato. I calciatori hanno cercato di sottolineare che la responsabilità dell'errore, che secondo la dirigenza ha creato anche un danno d'immagine alla Roma, non può essere addossato al solo Gombar visto che al momento del ...

