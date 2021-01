Emanuele Filiberto scrive alla comunità ebraica: "Chiedo scusa per le leggi razziali" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Francesca Galici Storica missiva di Emanuele Filiberto di Savoia, che da parte della Casa reale al Tg5 si scusa per la firma delle leggi razziali da parte di suo nonno nel 1938 Il 27 gennaio è la Giornata della memoria e Mediaset lo ricorda con un approfondimento speciale del Tg5. Parole dal silenzio andrà in onda sabato 23 gennaio in seconda serata su Canale5 e proporrà al pubblico una storica lettera di scuse alle comunità ebraiche da parte di Emanuele Filiberto di Savoia per la firma alle leggi razziali di suo nonno Vittorio Emanuele III. Insieme all'intervista di Cesara Bonamici all'erede di casa Savoia, verranno trasmesse anche le tesimonianze di Sami Modiano e di Liliana Segre. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Francesca Galici Storica missiva didi Savoia, che da parte della Casa reale al Tg5 siper la firma delleda parte di suo nonno nel 1938 Il 27 gennaio è la Giornata della memoria e Mediaset lo ricorda con un approfondimento speciale del Tg5. Parole dal silenzio andrà in onda sabato 23 gennaio in seconda serata su Canale5 e proporrà al pubblico una storica lettera di scuse alleebraiche da parte didi Savoia per la firma alledi suo nonno VittorioIII. Insieme all'intervista di Cesara Bonamici all'erede di casa Savoia, verranno trasmesse anche le tesimonianze di Sami Modiano e di Liliana Segre. ...

HuffPostItalia : Emanuele Filiberto di Savoia chiede scusa per le leggi razziali: 'Una vergogna' - Agenzia_Ansa : #Giornodellamemoria le scuse di Emanuele Filiberto: 'Le leggi razziali una vergogna' #ANSA - Corriere : Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono per le leggi razziali» - Pier083 : RT @Agenzia_Ansa: #Giornodellamemoria le scuse di Emanuele Filiberto: 'Le leggi razziali una vergogna' #ANSA - Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: Emanuele Filiberto: 'Condanno le leggi razziali del 1938, sono un'onta per tutta la Real Casa di Savoia' #emanuelefil… -