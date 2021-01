Elettra Lamborghini bloccata in aeroporto, perché le è stato impedito di partire (Di venerdì 22 gennaio 2021) Elettra Lamborghini informa i suoi followers, tramite le stories di Instagram, di essere rimasta bloccata in aeroporto: voleva tornare a casa dal marito ma non le è stato permesso. Elettra Lamborghini in studio per le nuove registrazioni (fonte immagine: Instagram)Pronta per tornare a casa, ha invece dovuto rinunciare al programma e adeguarsi ai divieti imposti dall’aeroporto, che le hanno appunto impedito in un primo momento di prendere il volo prenotato e partire. LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini, esami del sangue ‘disastrosi’: la scioccante rivelazione sui social perché Elettra Lamborghini è stata ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 gennaio 2021)informa i suoi followers, tramite le stories di Instagram, di essere rimastain: voleva tornare a casa dal marito ma non le èpermesso.in studio per le nuove registrazioni (fonte immagine: Instagram)Pronta per tornare a casa, ha invece dovuto rinunciare al programma e adeguarsi ai divieti imposti dall’, che le hanno appuntoin un primo momento di prendere il volo prenotato e. LEGGI ANCHE:, esami del sangue ‘disastrosi’: la scioccante rivelazione sui socialè stata ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - cringww : @esilarantw @pozzzzzzz provino x prossimo video musicale elettra lamborghini - FamosasWorld : Elettra lamborghini casada con el djs Afrojack - RainbowItalia : #OraInOnda ? Musica ? Elettra Lamborghini ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - louisScolours : @LOUVGOLD Elettra Lamborghini ha messo like a 3 mie foto -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, ore di paura: "Non riesco a farlo, dolore assurdo". Il grosso guaio LiberoQuotidiano.it Elettra Lamborghini bloccata in aeroporto, perché le è stato impedito di partire

Elettra Lamborghini, tramite stories Instagram, ha informato di essere stata bloccata in aeroporto: non è riuscita a tornare a casa.

Problemi di salute per Elettra Lamborghini? “Mi devo sforzare”

Elettra Lamborghini continua ad attirare a sé tantissimi seguaci, ma qualche ora fa ha raccontato qualcosa che ha preoccupato tutti ...

Elettra Lamborghini, tramite stories Instagram, ha informato di essere stata bloccata in aeroporto: non è riuscita a tornare a casa.Elettra Lamborghini continua ad attirare a sé tantissimi seguaci, ma qualche ora fa ha raccontato qualcosa che ha preoccupato tutti ...