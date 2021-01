Domenicali | F1 dimostri che l' ibrido ha un gran futuro

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Riportare il pubblico sulle tribune è una necessità per la Formula 1 e la sostenibilità finanziaria dello sport. Stefanone parla senza giri di parole, il 2021 dovrà essere l'anno dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali dimostri

Autosprint.it

Stefano Domenicali ammette la necessità per la F1 di riattivare il ciclo normale dei GP, tra sponsor, eventi, spettatori paganti. In prospettiva, parla delle PU ibride e dell'interesse manifestato da ...Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Anche questa settimana la soap spagnola ci aspetta nella sua inedita collocazione domenicale, alle 14,15 circa subito dopo ...