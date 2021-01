Da anni è il volto di Verissimo | ma quanto guadagna Silvia Toffanin? Ecco le cifre

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il sabato pomeriggio la padrona di casa della Tv èche ci ospita nel suo salotto dicon i suoi modi sempre gentili, mai sopra le righe, mai una parola di troppo, mai volgare. Bellissima, accoglie i suoi ospiti e li mette a loro agio, mostrandosi sempre partecipe alle loro confessioni; ospiti che si sono susseguiti in oltre 2000 interviste per più di 400 puntate del talk. Da letterina a conduttriceè approdata in Tv un pò per caso, nasce modella a Milano, città in cui si è trasferita da Bassano del Grappa, e senza molte aspettative sostiene un provino per Passaparola, game show condotto da Gerry Scotti, diventando così la sua “letterina” dal 2000 al 2002. Il successo arriva con la trasmissione quasi notturna Nonsolomoda, nella quale mostra la sua bravura da conduttrice che ...