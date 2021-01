Cosa ci dice la nomina di Benassi ai servizi segreti (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore Pietro Benassi ha ricevuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di cui è attualmente consigliere diplomatico, la nomina a sottosegretario di Palazzo Chigi e il ruolo di autorità delegata titolare dei poteri di coordinamento sull’intelligence e la sicurezza repubblicana. Il blitz nel consiglio dei ministri del 21 gennaio ha concluso una dura trattativa apertasi nelle scorse settimane, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore Pietroha ricevuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di cui è attualmente consigliere diplomatico, laa sottosegretario di Palazzo Chigi e il ruolo di autorità delegata titolare dei poteri di coordinamento sull’intelligence e la sicurezza repubblicana. Il blitz nel consiglio dei ministri del 21 gennaio ha concluso una dura trattativa apertasi nelle scorse settimane, InsideOver.

Perché Conte ha ceduto la delega ai servizi segreti e cosa succede adesso con Renzi

Il premier ha convocato a sorpresa un consiglio dei ministri notturno per cedere la delega al suo uomo Piero Benassi, come voleva Renzi. Cosa succede adesso con Renzi e il Pd. Ma questa interpretazion ...

