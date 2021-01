Conte “La vittoria con la Juve deve far crescere l’entusiasmo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna affrontare con superficialità nessuna delle squadre del campionato italiano, in particolare l’Udinese, che ha giocatori forti fisicamente e di gamba. Sarà una gara dura. Loro possono creare problemi a chiunque, come abbiamo visto in settimana nel match con l’Atalanta”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Udinese-Inter, il tecnico del team nerazzurro, Antonio Conte.“Quando batti squadre forti come la Juve devi fare per forza gare importanti, con prestazioni quasi perfette. Abbiamo capito di essere sulla strada giusta. Dopo queste partite deve crescere l’entusiasmo per lavorare ancora di più e in maniera più dura. L’Inter deve puntare sempre al massimo e mettere in campo, a partire da domani, il 110 per cento”, ha aggiunto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna affrontare con superficialità nessuna delle squadre del campionato italiano, in particolare l’Udinese, che ha giocatori forti fisicamente e di gamba. Sarà una gara dura. Loro possono creare problemi a chiunque, come abbiamo visto in settimana nel match con l’Atalanta”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Udinese-Inter, il tecnico del team nerazzurro, Antonio.“Quando batti squadre forti come ladevi fare per forza gare importanti, con prestazioni quasi perfette. Abbiamo capito di essere sulla strada giusta. Dopo queste partiteper lavorare ancora di più e in maniera più dura. L’Interpuntare sempre al massimo e mettere in campo, a partire da domani, il 110 per cento”, ha aggiunto ...

