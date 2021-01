Concorso Infermieri, Ausl di Piacenza, 60 posti: requisiti, domanda e prove (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2021 riporta l’apertura di un nuovo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di CPS Infermiere in categoria D a tempo indeterminato. La procedura concorsuale si suddivide in sei graduatorie con i posti disponibili così ripartiti: 10 posti presso l’Azienda USL di Piacenza; 10 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 10 posti presso l’Azienda USL di Parma; 10 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 10 posti presso l’Azienda USL di Modena; 10 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena. Pertanto il candidato, al momento dell’iscrizione, dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2021 riporta l’apertura di un nuovopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 60di CPS Infermiere in categoria D a tempo indeterminato. La procedura concorsuale si suddivide in sei graduatorie con idisponibili così ripartiti: 10presso l’Azienda USL di; 10presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 10presso l’Azienda USL di Parma; 10presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 10presso l’Azienda USL di Modena; 10presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena. Pertanto il candidato, al momento dell’iscrizione, dovrà indicare nelladi partecipazione per quale ...

