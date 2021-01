Ufficiale! Ecco chi è Pietro Benassi | la nuova autorità delegata agli 007

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Habemus delegam. Giuseppe Conte ha scelto comeper gli 007 italiani il suo consigliere diplomatico, l’ambasciatore. A ufficializzare la nomina, dopo aver informato il Copasir, un Cdm iniziato alle 22 di giovedì sera. Si sblocca così un’impasse che ha giocato un ruolo non secondario nella consumata crisi di governo. La cessione della delega all’intelligence figurava infatti fra le condizioni poste da Matteo Renzi per restare nella maggioranza. Ora la delega c’è, e porta il nome dell’uomo più vicino al premier in politica estera. Conte aveva annunciato la scelta di “una persona di fiducia”, e ha puntato su chi per più di due anni lo ha consigliato a Palazzo Chigi giocando un ruolo di primo piano nella preparazione e nel successo di tante visite e vertici internazionali. Romano, 62 anni, ...