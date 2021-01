Tommaso Zorzi, il GF Vip lo richiama e la sua reazione è inaspettata: “Mi hanno detto così…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia il sospetto del prolungamento del reality aleggiava da giorni. Poi, nella diretta di lunedì scorso, la conferma è arrivata da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello VIP non terminerà l’8 febbraio, ma durerà fino a fine mese. Una notizia che non è stata presa alla leggera dai protagonisti di questa edizione, che si conferma quindi la più lunga di sempre. E tra tutti Tommaso Zorzi è stato quello che ha più accusato il colpo, almeno a caldo: dopo la puntata si è sfogato con i suoi coinquilini e poi, preso da una crisi di nervi, si è diretto in bagno per rimettere. Ma ora il peggio è passato e nella Casa ci si sta abituando a questa novità. E anche Tommaso, che è tra i protagonisti più amati dentro e fuori la Casa, sembra essere tornato quello di sempre. (Continua dopo la foto) Dopo il crollo per lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia il sospetto del prolungamento del reality aleggiava da giorni. Poi, nella diretta di lunedì scorso, la conferma è arrivata da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello VIP non terminerà l’8 febbraio, ma durerà fino a fine mese. Una notizia che non è stata presa alla leggera dai protagonisti di questa edizione, che si conferma quindi la più lunga di sempre. E tra tuttiè stato quello che ha più accusato il colpo, almeno a caldo: dopo la puntata si è sfogato con i suoi coinquilini e poi, preso da una crisi di nervi, si è diretto in bagno per rimettere. Ma ora il peggio è passato e nella Casa ci si sta abituando a questa novità. E anche, che è tra i protagonisti più amati dentro e fuori la Casa, sembra essere tornato quello di sempre. (Continua dopo la foto) Dopo il crollo per lo ...

