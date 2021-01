Sfida estrema su Tik Tok: a Palermo bimba si lega una cintura al collo, è grave (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tik Tok Palermo Sfida estrema finisce male. Una bimba di 10 anni è ricoverata in condizioni critiche in rianimazione all’ospedale “di Cristina”. La piccola è arrivata ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, al nosocomio, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio causato da un’asfissia prolungata. Stando alle prime ricostruzioni la ragazzina si era legata una cintura alla gola per partecipare ad una “Sfida social” pericolosa. leggi anche l’articolo —> ‘Ndrangheta, maxi operazione a Catanzaro: indagato il segretario dell’Udc Tik Tok Palermo, Sfida estrema: bimba si lega una cintura al collo, è gravissima Sospesa tra la vita e la morte una ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tik Tokfinisce male. Unadi 10 anni è ricoverata in condizioni critiche in rianimazione all’ospedale “di Cristina”. La piccola è arrivata ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, al nosocomio, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio causato da un’asfissia prolungata. Stando alle prime ricostruzioni la ragazzina si erata unaalla gola per partecipare ad una “social” pericolosa. leggi anche l’articolo —> ‘Ndrangheta, maxi operazione a Catanzaro: indagato il segretario dell’Udc Tik Toksiunaal, è gravissima Sospesa tra la vita e la morte una ...

Corriere : Bambina di 10 anni partecipa a sfida estrema su Tik Tok: è in coma per soffocamento - MGuerrieri1 : RT @Corriere: Bambina di 10 anni partecipa a sfida estrema su Tik Tok: è in coma per soffocamento - Qua_Agatha : RT @Corriere: Bambina di 10 anni partecipa a sfida estrema su Tik Tok: è in coma per soffocamento - LucianaCiolfi : RT @Corriere: Bambina di 10 anni partecipa a sfida estrema su Tik Tok: è in coma per soffocamento - ANNAQuercia : Sfida estrema su Tik Tok, bimba di 10 anni gravissima -