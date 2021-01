Scuola: sciopero il 29 gennaio. Cobas contro Dad, ‘numero chiuso’, carenza del personale, e stipendi in ritardo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ovviamente i primi ad essere stati avvertiti sono stati maestri ed insegnanti, che hanno così appreso via email, dello sciopero che andrà ad interessare dell’intero comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, indetto per il prossimo del 29. La mobilitazione interesserà tutte le categorie e settori lavorativi pubblici. Le associazioni sindacali: “Dobbiamo lavorare in condizioni di disagio e pericolo” A spiegare le cause che hanno portato a questa scelta, attraverso i portali delle Associazioni Sindacali S.I. Cobas, viene chiarito che “La pandemia non allenta la sua morsa e diventa una condizione per lo smantellamento della istruzione pubblica. Nessun atto concreto a sostegno alla Scuola Pubblica, solo vuoti e non realizzati annunci di potenziamento. La didattica a distanza, con i computer, causa solo l’aumento del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ovviamente i primi ad essere stati avvertiti sono stati maestri ed insegnanti, che hanno così appreso via email, delloche andrà ad interessare dell’intero comparto Istruzione e Ricerca – Sezione, indetto per il prossimo del 29. La mobilitazione interesserà tutte le categorie e settori lavorativi pubblici. Le associazioni sindacali: “Dobbiamo lavorare in condizioni di disagio e pericolo” A spiegare le cause che hanno portato a questa scelta, attraverso i portali delle Associazioni Sindacali S.I., viene chiarito che “La pandemia non allenta la sua morsa e diventa una condizione per lo smantellamento della istruzione pubblica. Nessun atto concreto a sostegno allaPubblica, solo vuoti e non realizzati annunci di potenziamento. La didattica a distanza, con i computer, causa solo l’aumento del ...

pf953 : @pbecchi ma se con tutto il covid stanno facendo tutti assiepati la fila per le nuove scarpe della Nike... poi fann… - italiaserait : Scuola: sciopero il 29 gennaio. Cobas contro Dad, ‘numero chiuso’, carenza del personale, e stipendi in ritardo - Rietilife : Scuola, studenti delle superiori: 'Sciopero sospeso dopo incontro con Prefettura, faremo lezione da casa' -… - ywngles : devo ancora capire se lunedì vado a scuola oppure dobbiamo andare ma facciamo sciopero - louxishere : @M4DEIN7HE4M ma non lo so, uno sciopero della provincia per tornare a scuola ma noi non vogliamo tornare a scuola m… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sciopero Sciopero scuola, si cambia: più trasparenza per le famiglie, tre periodi off limits per proclamarlo. Ok dall’Anief: “Serve però revisione” Orizzonte Scuola Scioperi, presidi convocano sindacati per definire servizi minimi

"Dopo due anni l'accordo che ha portato alla firma del rinnovo delle regole per gli scioperi, in commissione di garanzia, assieme ai Ministeri competenti, ha visto un grande lavoro della delegazione..

Scuola: rientra sciopero a Passo Corese per lavoro congiunto rappresentanti e Istituzioni

“Le motivazioni principali che ci hanno portato ad agire in tal modo – spiegano i rappresentanti degli studenti, Rocco Forniti, Sara Bartolini, Ciro Mocerino, Massimiliano Bordi, che il 19 gennaio han ...

"Dopo due anni l'accordo che ha portato alla firma del rinnovo delle regole per gli scioperi, in commissione di garanzia, assieme ai Ministeri competenti, ha visto un grande lavoro della delegazione..“Le motivazioni principali che ci hanno portato ad agire in tal modo – spiegano i rappresentanti degli studenti, Rocco Forniti, Sara Bartolini, Ciro Mocerino, Massimiliano Bordi, che il 19 gennaio han ...