Schwarzenegger si vaccina in diretta social: "Vieni con me se vuoi vivere"

Schwarzenegger si vaccina in diretta social è parte dello sforzo che numerose personalità della politica e dello spettacolo hanno fatto per contrastare l'Infodemia. Che l'unica via di uscita da una pandemia sia tenere sotto controllo le infezioni è un dato di fatto. E siccome i costi sociali di un lockdown prolungato sono semplicemente insostenibili a tempo indeterminato l'unica alternativa è il vaccino. Successe, in tempi recenti, ai tempi della Poliomielite: avremmo potuto semplicemente "stringere i denti e aspettare", ma pagando il prezzo di intere generazioni condannate all'invalidità, col prezzo umano e sociale conseguente Quindi abbiamo preferito una campagna di vaccinazione di massa, con Elvis Presley a fornire il suo volto. Oggi, per contrastare COVID19, ...

