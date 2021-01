Sassuolo, Lopez: “De Zerbi mi ha convinto a venire qui in cinque minuti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Sassuolo si gode le prodezze di Maxime Lopez. Il centrocampista francese, arrivato dal Marsiglia, si sta rivelando prezioso quando inserito da Roberto De Zerbi. Lo stesso Lopez ha rivelato un particolare del suo arrivo in Italia a Telefoot: "Mi sto trovando bene, ho ritrovato fiducia e minutaggio, ne avevo bisogno. venire qui mi ha fatto bene, mi sto trovando alla grande anche se purtroppo a causa del Covid finora ho giocato in stadi mitici, ma privi di tifosi ed è stato un po' triste. De Zerbi? Non conoscevo bene né lui né il Sassuolo, ne avevo solo sentito parlare. Poi ho avuto una conversazione con il mister e in cinque minuti avevo voglia di venire qui e allenarmi con lui. Non ha cercato di convincermi, mi ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilsi gode le prodezze di Maxime. Il centrocampista francese, arrivato dal Marsiglia, si sta rivelando prezioso quando inserito da Roberto De. Lo stessoha rivelato un particolare del suo arrivo in Italia a Telefoot: "Mi sto trovando bene, ho ritrovato fiducia e minutaggio, ne avevo bisogno.qui mi ha fatto bene, mi sto trovando alla grande anche se purtroppo a causa del Covid finora ho giocato in stadi mitici, ma privi di tifosi ed è stato un po' triste. De? Non conoscevo bene né lui né il, ne avevo solo sentito parlare. Poi ho avuto una conversazione con il mister e inavevo voglia diqui e allenarmi con lui. Non ha cercato di convincermi, mi ha ...

