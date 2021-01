Prova di soffocamento estremo su Tik Tok: bambina di 10 anni in rianimazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una bambina di 10 anni si è legata la cintura alla gola per partecipare ad una challenge su Tik Tok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti. La Black out challenge consiste in una una Prova di soffocamento estremo. La bimba al momento si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo dove sarebbe arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Il suo cuore ha ripreso a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano gravissimi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadi 10si è legata la cintura alla gola per partecipare ad una challenge su Tik Tok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti. La Black out challenge consiste in una unadi. La bimba al momento si trova ricoverata inall’ospedale “di Cristina” di Palermo dove sarebbe arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Il suo cuore ha ripreso a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano gravissimi. SportFace.

