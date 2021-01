Nasce l’Arsenale delle idee | il forum del pensiero di destra Il primo appuntamento in streaming

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Debutterà domani in diretta Facebook sulla pagina dedicata, un network di intellettuali diche riunisce le Fondazioni e le case editrici di area. E’ il risultato di un impegno preso un anno fa in un convegno organizzato a Padova da Raffaele Zanon, già fondatore dell’associazione culturaleVeneta, e che oggi comincia a dare i suoi frutti. “In fondo – afferma Zanon – mettere in rete i nostri ‘pensatori’ non è così difficile, sono tutti operativi nel loro piccolo campo, bisogna che le energie si mettano insieme per navigare in mare aperto”. Ilin rete La metafora del mare accostata al web ci sta in effetti benissimo. Quisi presenta venerdì 22 alle 18,30 con la prima presentazione di libri ...