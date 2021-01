Morte di Martina Rossi | la Cassazione annulla le assoluzioni | si farà un processo d' appello bis

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Leerano state emesse dalla Corte didi Firenze che ora deve riesaminare il caso. In primo grado i due giovani erano stati condannati a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale ecome conseguenza di altro reato

Ieri sera la Cassazione ha annullato le assoluzioni dei due giovani che in primo grado erano stati condannati per avertentato di violentare la studentessa ...I supremi giudici hanno accolto la richiesta del procuratore generale. Una lunga e intricata vicenda giudiziaria iniziata in Spagna ...