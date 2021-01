Manuela Ferrera ex fidanzata di Higuain, ecco perché è finita con il bomber (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ospite di Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti, Manuela Ferrera ha rivelato i motivi per cui la storia con il campione Gonzalo Higuain è finita. La it girl decisamente molto bella e attraente ha ironizzato sul fatto che la relazione con il calciatore non poteva andare più avanti perché a lui interessavano solo alcuni aspetti della relazione. Manuela ha infatti raccolto l’applauso del pubblico quando ha dichiarato che a Higuain piacevano solo le donne molto particolari: “È finita perché lui aveva una passione per le zozze”. La Ferrero ha poi aggiunto alcuni dettagli in merito alla relazione che ha avuto con il calciatore: “Siamo stati insieme poco tempo. Non vivevamo insieme, ci frequentavamo quando lui veniva a Milano. Era alla ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ospite di Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti,ha rivelato i motivi per cui la storia con il campione Gonzalo. La it girl decisamente molto bella e attraente ha ironizzato sul fatto che la relazione con il calciatore non poteva andare più avantia lui interessavano solo alcuni aspetti della relazione.ha infatti raccolto l’applauso del pubblico quando ha dichiarato che apiacevano solo le donne molto particolari: “Èlui aveva una passione per le zozze”. La Ferrero ha poi aggiunto alcuni dettagli in merito alla relazione che ha avuto con il calciatore: “Siamo stati insieme poco tempo. Non vivevamo insieme, ci frequentavamo quando lui veniva a Milano. Era alla ...

