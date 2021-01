La Boschi ha gli sms tra lei e Conte ma non vuole darli a Renzi. Tutto risale al 2013… (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quanti retroscena vengono fuori in queste ore di trattative serrate, di calciomercato della politica per tenere in piedi un governo vergognoso. Il Fatto Quotidiano svela da dove è partito il rapporto Conte-Renzi. risale ad un pranzo a Firenze nel 2013, e – udite udite – a presentarli fu Maria Elena Boschi, quella a cui secondo altri retroscena svelati da Renzi stesso Conte avrebbe offerto la Giustizia per far fuori Bonafede. “Buongiorno Matteo, ti presento il professor Giuseppe Conte”: quando Maria Elena Boschi porta a metà del 2013 il professor Conte dell’Università di Firenze al cospetto del sindaco di Firenze, Renzi non è ancora presidente del Consiglio…



Ricorderete, stava per candidarsi alle primarie del Pd ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quanti retroscena vengono fuori in queste ore di trattative serrate, di calciomercato della politica per tenere in piedi un governo vergognoso. Il Fatto Quotidiano svela da dove è partito il rapportoad un pranzo a Firenze nel 2013, e – udite udite – a presentarli fu Maria Elena, quella a cui secondo altri retroscena svelati dastessoavrebbe offerto la Giustizia per far fuori Bonafede. “Buongiorno Matteo, ti presento il professor Giuseppe”: quando Maria Elenaporta a metà del 2013 il professordell’Università di Firenze al cospetto del sindaco di Firenze,non è ancora presidente del Consiglio…Ricorderete, stava per candidarsi alle primarie del Pd ...

pietroraffa : Conte, secondo la ricostruzione del Corriere, avrebbe offerta il Ministero della Giustizia a Maria Elena Boschi.… - danielgr31 : RT @MariaErrichiel5: Era molto temuto, tanto che gli venivano attribuiti tutti i rumori dei boschi ; il 'timor panico' trova qui la sua rad… - IrlandaOggi : Gli appassionati di Game of Thrones probabilmente già conoscono the Dark Hedges, nella contea di Antrim. Tra castel… - chrcapuano : RT @RobertoMerlino1: L’ultimo sport dei fedelissimi renziani come la Boschi : vantarsi di aver dato le dimissioni dal Governo. Ma credono c… - kontross : RT @RobertoMerlino1: L’ultimo sport dei fedelissimi renziani come la Boschi : vantarsi di aver dato le dimissioni dal Governo. Ma credono c… -