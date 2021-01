Katy Perry commuove Kamala Harris: esibizione esplosiva con la sua Firework (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri, 20 gennaio, Joe Biden e Kamala Harris prestato giuramento e hanno assunto ufficialmente i ruoli di Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La cerimonia per l’insediamento ha visto protagoniste grandi star della musica internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez e Katy Perry. Tre donne di straordinario successo; ognuna di loro ha inviato il proprio messaggio all’America con delle esibizioni emozionanti e pregne di sentimenti. La prima performance è stata quella di Lady Gaga che ha intonato l’inno degli Stati Uniti, poi è toccato a Jennifer Lopez che invece ha cantato This Land is Your Land e ha anche, in spagnolo, chiesto “libertà per tutti”. A chiudere lo show è stata Katy Perry: la sua Firework ha accompagnato lo show finale di fuochi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri, 20 gennaio, Joe Biden eprestato giuramento e hanno assunto ufficialmente i ruoli di Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La cerimonia per l’insediamento ha visto protagoniste grandi star della musica internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez e. Tre donne di straordinario successo; ognuna di loro ha inviato il proprio messaggio all’America con delle esibizioni emozionanti e pregne di sentimenti. La prima performance è stata quella di Lady Gaga che ha intonato l’inno degli Stati Uniti, poi è toccato a Jennifer Lopez che invece ha cantato This Land is Your Land e ha anche, in spagnolo, chiesto “libertà per tutti”. A chiudere lo show è stata: la suaha accompagnato lo show finale di fuochi ...

