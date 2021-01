“Il dibattito sulla Dad sta oscurando l’altro vero grande problema della scuola: la precarietà dei docenti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono una giovane neolaureata in Filologia Classica e da metà ottobre insegno Italiano in una scuola media della provincia romana. Sono ormai tre mesi di supplenza continuativa e dovrei forse ritenermi fortunata, essendo questa la mia primissima esperienza. Ma non è questo il caso, perché, dopo aver raccolto i pezzi della scuola del lockdown e aver recuperato il tempo perduto nel primo mese dalla riapertura, adesso mi ritrovo senza alcuna tutela. Mentre imperversava, e imperversa tuttora, la disputa su DAD e DDI, mentre le discussioni sindacali si soffermavano solo sul parziale – se si dovessero o meno fare certe cose a distanza, in assenza di una vera normativa, facendo finta di ignorare il carattere emergenziale della situazione pandemica – il MIUR sembra aver agito indisturbato. Vengono infatti ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono una giovane neolaureata in Filologia Classica e da metà ottobre insegno Italiano in unamediaprovincia romana. Sono ormai tre mesi di supplenza continuativa e dovrei forse ritenermi fortunata, essendo questa la mia primissima esperienza. Ma non è questo il caso, perché, dopo aver raccolto i pezzidel lockdown e aver recuperato il tempo perduto nel primo mese dalla riapertura, adesso mi ritrovo senza alcuna tutela. Mentre imperversava, e imperversa tuttora, la disputa su DAD e DDI, mentre le discussioni sindacali si soffermavano solo sul parziale – se si dovessero o meno fare certe cose a distanza, in assenza di una vera normativa, facendo finta di ignorare il carattere emergenzialesituazione pandemica – il MIUR sembra aver agito indisturbato. Vengono infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : dibattito sulla Bitonto: Centenario PCI, dibattito sulla radicalità BitontoLive La Consob riapre il dibattito sull’Opa, troppi delisting su Borsa Italiana

Secondo la Consob, dal 2007 al 2019 più della metà delle offerte pubbliche d'acquisto sono servite ai compratori per revocare la quotazione dei titoli: un pessimo segnale per Piazza Affari, la cui cap ...

Cellai (Forza Italia): “Sul Franchi da Nardella parole in libertà” Dibattito politico

La posizione di Jacopo Cellai (Forza Italia) sul restyling dello stadio Franchi annunciato dal sindaco Dario Nardella.

Secondo la Consob, dal 2007 al 2019 più della metà delle offerte pubbliche d'acquisto sono servite ai compratori per revocare la quotazione dei titoli: un pessimo segnale per Piazza Affari, la cui cap ...