“H-Alo” | il sensore ottico che scova batteri negli alimenti a chilometro zero

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Al via il progetto europeo “h-Alo” teso a sviluppare unportatile utile ad analizzare e monitorare la presenza di contaminanti eprovenienti da catene produttive a filiera corta. L’obiettivo e’ di garantire in particolare la qualita’ e la sicurezza dei prodotti a “”. L’iniziativa progettuale, che gode di un finanziamento di oltre 4,2 milioni di euro dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon 2020, e’ stata ideata e annunciata dall’Istituto per lo Studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismn) e Warrant Hub (Tinexta Group), realta’ operante nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo. Il ...