"Gli piacciono le zozze". Ferrera choc: la rivelazione piccantissima su Gonzalo Higuain imbarazza tutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ex meteorina Manuela Ferrera fa tremare il mondo del calcio. choc a Tiki Taka, il programma condotto dall'insuperabile Piero Chiambretti, che sta raccogliendo ascolti altissimi. La Ferrara, che secondo rumors dovrebbe tornare in studio alla prossima puntata, ha parlato della sua storia d'amore con due calciatori: Ricardo Quaresma e Gonzalo Higuain. “Sono stata con Higuain, ma parlo di qualche tempo fa. Non siamo mai stati proprio fidanzati ufficialmente, c'è stata una frequentazione durata qualche mese. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze – ha detto Manuela Ferrera”. Una vera doccia fredda per tutti. L'ex meteorina rincara la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ex meteorina Manuelafa tremare il mondo del calcio.a Tiki Taka, il programma condotto dall'insuperabile Piero Chiambretti, che sta raccogliendo ascolti altissimi. La Ferrara, che secondo rumors dovrebbe tornare in studio alla prossima puntata, ha parlato della sua storia d'amore con due calciatori: Ricardo Quaresma e. “Sono stata con, ma parlo di qualche tempo fa. Non siamo mai stati proprio fidanzati ufficialmente, c'è stata una frequentazione durata qualche mese. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. È finita perché lui aveva una passione particolare per le– ha detto Manuela”. Una vera doccia fredda per. L'ex meteorina rincara la ...

