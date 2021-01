Gimbe: “Vaccini seconda dose a rischio. Zone rosse unica arma per abbassare la curva” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Diminuiscono nuovi positivi e morti, ma, con i tagli alle forniture imposti in questi ultimi giorni dalla Pfizer BioNTech la battaglia contro il virus rischia di arenarsi sul fronte dei Vaccini. Il dato da monitorare e prendere in considerazione non è il totale delle dosi somministrate, ma la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, che ricevuto cioè la prima e la seconda dose. L’indicazione arriva dalla Fondazione Gimbe nel monitoraggio della situazione epidemica nella settimana compresa tra il 13 e il 19 gennaio. “Per questo è fondamentale che in questa fase le Regioni accantonino i Vaccini per la somministrazione della seconda dose - sottolinea il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta - La campagna vaccinale non è una gara di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Diminuiscono nuovi positivi e morti, ma, con i tagli alle forniture imposti in questi ultimi giorni dalla Pfizer BioNTech la battaglia contro il virus rischia di arenarsi sul fronte dei. Il dato da monitorare e prendere in considerazione non è il totale delle dosi somministrate, ma la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, che ricevuto cioè la prima e la. L’indicazione arriva dalla Fondazionenel monitoraggio della situazione epidemica nella settimana compresa tra il 13 e il 19 gennaio. “Per questo è fondamentale che in questa fase le Regioni accantonino iper la somministrazione della- sottolinea il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta - La campagna vaccinale non è una gara di ...

